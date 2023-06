El sector Ciudadanos del Partido Colorado presentó diversas propuestas al Presidente Luis Lacalle Pou sobre el impacto en frontera con Argentina

La primera medida sería la mejora en controles aduaneros fronterizos actuales.

En la actualidad los funcionarios de aduana realizan controles a todos los vehículos que atraviesan la frontera, pero dada la dotación de recursos, infraestructura y tiempos, no pueden ser exhaustivos.

Se propone mejorar los siguientes aspectos relativos al control aduanero en frontera: asignar más funcionarios al control aduanero, capacitados para ejercer los controles establecidos por la normativa.

Crear áreas especiales para controles de vehículos para evitar la demora del resto de los migrantes.

Incorporar más tecnología para control (por ejemplo, software de enlace eficiente entre datos de migración y aduanas para saber, entre otra información, frecuencia de cruces y recurrencia de infracción, cámaras en los funcionarios y otras con software para control de peso del vehículo razonable)

Aduanas

Con relación a la capacidad propia de la DNA, se sugiere crear más Aduanas Móviles para asistir en el litoral del país el trabajo de los puntos de ingreso, así como potenciales áreas de ingreso del contrabando.

Contar con apoyo del Ministerio del Interior. Dicho apoyo brindado en estas tareas por el Ministerio del Interior a la Aduana debería ser premiado en idénticos términos a los de la Aduana cuando intervengan.

Esta tarea requeriría un complemento salarial de los funcionarios y permitiría la participación de recursos de, por ejemplo, la policía del interior, inteligencia, investigaciones, INTERPOL y la policía caminera en los objetos del decomiso primario y secundario para incentivar su capacidad y trabajo, así como la remuneración a la tarea del inciso en los mismos términos que la Aduana.

Otras de las medidas propuesta por Ciudadanos es reglamentar la tributación por exceso de tráfico mercantil en frontera.

Se propone reglamentar un régimen de tributación simplificada en los casos que impliquen un exceso de franquicia, en la medida que el valor en aduanas de los bienes (que representa el valor razonable de importación de la mercadería a Uruguay) no supere los US$ 1.000. Este régimen aplicaría por única vez cada mes o cada noventa días, dependiendo de si se trata de bienes sujetos al régimen de tráfico fronterizo o no, respectivamente.

El tributo aplicable propuesto sería de entre 60% y 80% del valor en aduana de la mercadería con un pago mínimo de US$ 10.

Se sugiera la creación de un registro de infractores. El Código Aduanero de la R.O.U. (CAROU) prevé que quienes fueran encontrados culpables de la comisión de infracciones aduaneras quedarán vedados de la realización de actividades en empresas vinculadas a la actividad aduanera, entre otras consecuencias.

La idea es el dictado de un decreto que reglamente el CAROU para mejorar el uso de la información del Registro de Infractores.

Combate al Contrabando

Se propone reforzar medidas de lucha contra el crimen organizado, como mayores controles en fronteras secas y marítimas, controles más severos a nivel económico sobre origen de fondos para adquisición de determinados bienes (como vehículos de alta gama y determinados utilitarios), campañas para generar consciencia en la población de los impactos de comprar productos ilegales, etc.

Visibilizar claramente a los productos que cumplieron con los procesos de importación.

En la actualidad, los comercios de frontera y ferias vecinales colocan a la venta productos y ocurre que no puede identificarse si los mismos fueron importados legalmente o no.

Por un lado, el consumidor paga el precio de un producto como si hubiera sido importado cuando a veces no lo fue. Por otra parte, a los inspectores no les resulta fácil identificar los productos importados cumpliendo con la normativa vigente.

En el proyecto de ley que fuera oportunamente presentado, se propone la creación de un etiquetado frontal claramente visible y con autenticidad comprobable, que garantice que el producto cumplió con los procesos formales.

En la actualidad, existen regímenes similares para el whisky y vinos por ejemplo. Al menos se propone extender este régimen para los bienes que son más pasibles de contrabando, si no a todos.