El expediente del caso Ana Díaz Franggi todavía está en el juzgado de Carmelo. El día viernes 18 de noviembre, se notificó el auto 584/2022 que ordena su envío al Tribunal de Apelaciones que por turno corresponda (aún no se determinó el turno por parte de la oficina).

La oficina debe esperar que la resolución quede firme para completar su cumplimiento, dijeron fuentes judiciales a Carmelo Portal.

En contacto con nuestro medio, el vocero de la Fiscalía General de la Nación Javier Benech, aclaró que la apelación por parte de Fiscalía de Carmelo fue presentada hace más de un mes y le llama la atención la demora en trasladar el expediente a un Tribunal de Apelaciones.

En el Poder Judicial, sin embargo, se nos aclaró que los plazos se vienen cumpliendo en tiempo y forma.

El Dr. Raul Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia, explicó que » todas las resoluciones judiciales quedan firmes cuando ha transcurrido el plazo para recurrirlas y no se ha utilizado esa vía. Los plazos son la garantía de quienes intervienen en los juicios y debe esperarse hasta que estén vencidos, aún cuando no se haga uso de ellos para plantear alguna defensa,» advirtió.

¿Qué plazo tendrá el Tribunal de Apelaciones para expedirse?

Consultado por el plazo que tendrá el Tribunal de Apelaciones para tomar una resolución el Dr. Oxandabarat dijo que «no hay un plazo para que se expida el tribunal en segunda instancia. Los plazos se computan por cada acto procesal. Por ejemplo: cada ministro tiene treinta días para estudiar el asunto de forma sucesiva (art. 203 CGP) por tratarse de sentencia definitiva. Pueden tomarse todo el plazo o no, de ahí que no es posible determinar la duración de esta etapa.»

Los tribunales de apelaciones están integrados por tres magistrados.