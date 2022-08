Los Alcaldes Ma.Elena Marti y Marcelo Castro, los diputados Mario Colman y Nibia Reich, se reunieron con el Vicepresidente de ANTEL Cr. Robert Bouvier, en el marco de la visita al departamento y recorrieron Ombúes de Lavalle y Miguelete

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El jerarca de ANTEL informó que para este año la inversión de la empresa estatal en nuestro departamento será de U$S 3.850.200, oo, de los que U$S 2.265.100 corresponden a fibra óptica, U$S 1.500.000,oo a red móvil y U$S 85.000,oo a transporte y otros.

En 2019 la inversión de esta empresa pública no superó los U$S 95.000 en Colonia, y en el 2020 y 2021 se destinó más de U$S 3.000.000 para nuestro departamento, comentó el Diputado Mario Colman.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En Miguelete la delegación fue recibida por el Consejo Municipal y se planteó la necesidad de que este Municipio y el de Ombúes, cuente con fibra óptica.

Asimismo, los representantes insistieron al Vice Presidente de Antel, que el ente coloque antenas en Radial Conchillas, Juan González, Campana y Barker para solucionar los problemas de conexión.