En oportunidad de comparecer el Directorio de ASSE, presidido por el Dr. Leonardo Cipriani, a la comisión parlamentaria que estudia la Rendición de Cuentas, el diputado Nicolás Viera consultó sobre el uso de la nueva ambulancia destinada a Tarariras.

Cipriani adelantó que esa ambulancia es de traslado común, «se usa para el traslado de pacientes coordinados», explicó.

Viera respondió que de esta forma «el chofer asignado a ese servicio tiene un horario y es uno solo. Por lo tanto, hay un amplio margen de horas diarias en el que no existe cobertura -denunció el legislador- cuando el trabajador está cumpliendo su horario hay ambulancia, pero cuando no, no existe. Parece una solución bastante a medias. No sé si en algún momento se piensa resolver finalmente este problema», concluyó el legislador frenteamplista.

