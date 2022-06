El docente agredido agradeció en redes sociales las muestras de solidaridad recibidas, principalmente del Liceo 2 y del Hospital de Carmelo donde recibió asistencia.

«Quiero que sepan que está todo bien, y que no voy a faltar ni media clase por esto, simplemente me sacaron un diente y me dejaron un segundo bailando,» escribió.

Por lo que se desprende de la nota el profesor conoce al agresor al explicar que «el muchacho que me atacó es un muchacho con problemas psiquiátricos, que arrastra problemas que vienen desde muchas partes, y no soy de ninguna forma la primer persona a la que agrede.»

La víctima supone que el agresor se encontraría «probablemente» drogado, concluyendo que «esto se arregla con salud psiquiátrica y psicológica de calidad, con oportunidades de distinto tipo que no tuvo el muchacho que me agredió.»

«En otra sociedad más justa, capaz este muchacho pudo haber estado mejor compensado, y pudo haber tenido otras oportunidades en la vida. Capaz no hubiese pasado por todo esto y hoy para mi hubiese sido una mañana como cualquier otra de trabajo,» reflexionó el profesor agredido.