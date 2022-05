El sábado pasado el grupo político liderado por Ricardo Planchón inició el camino para lograr que El Cerro de Carmelo pase a integrar el Municipio de Carmelo.

Facundo Maffoni, integrante de la Lista 12 señaló que hay 965 ciudadanos que integran la serie de credencial NJA, que incluye ese lugar. Para alcanzar y poner a consideración la idea en la Junta Departamental de Colonia necesitan al menos contar con 145 adhesiones.

La tarea no es fácil ya que muchos de los habilitados hoy no viven en ese barrio. Los motivos explicados por parte de los integrantes de la Lista 12 del Partido Nacional es sumar este lugar a los beneficios que da formar parte de un municipio. «Aquí no se está pidiendo la creación de otro municipio, sino sumar un lugar que está muy conectado a Carmelo», señaló Planchón.

El primer día de trabajo para lograr las firmas fue calificado de «muy positivo» por los organizadores de la iniciativa.