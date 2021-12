La directiva del Corinthians brasileño negó este martes que se haya puesto en contacto con el delantero uruguayo Edinson Cavani, del Manchester United, para su posible contratación, pero avisó que, en el fútbol, «todo es posible».

«El Corinthians busca un 9, todo el mundo lo sabe, pero esos nombres no fueron planteados por nosotros. Son grandes jugadores mundiales, pero no hemos tenido ningún contacto con Cavani, mucho menos con (Luis) Suárez», afirmó el director de fútbol del club, Roberto de Andrade, en una rueda de prensa.

La prensa brasileña ha especulado en los últimos días sobre la posible llegada de Cavani, quien, a través de sus representantes, informó de que le gustaría firmar un contrato por tres temporadas, de acuerdo con el portal «ge», del grupo Globo.

El nombre de Cavani, que en febrero próximo cumplirá 35 años, también se ha vinculado al Barcelona, de España.

Sin embargo, la cúpula del conjunto paulista rechazó hoy que haya tenido «conversaciones» con Cavani, del que ni siquiera «saben si tiene ganas de jugar en Brasil», aunque al mismo tiempo pidió no «subestimar» al Corinthians, uno de los más populares de Brasil.

«No descartamos a nadie, todo es posible. Lo máximo que puede pasar es que descubramos que no tenemos condiciones (financieras). No podemos crear expectativas engañosas al aficionado porque puede ser que esto no avance de ninguna manera», añadió De Andrade.

En este contexto, el dirigente mencionó el fichaje de Willian, ex jugador del Arsenal y el Chelsea inglés, como ejemplo de éxito.

«Todo el mundo decía que era imposible por lo que ganaba en Europa y, al final, salió bien», añadió en alusión a la contratación del extremo brasileño, anunciada en agosto pasado.

Por su parte, el gerente de fútbol del Corinthians, Alessandro Nunes, calificó a Cavani como un jugador «excepcional», con una trayectoria que «habla por sí sola».

«Es un futbolista con capacidad total para, si un día existe la posibilidad, vestir la camiseta del Corinthians. El Corinthians es un grande como la carrera» de Cavani, sentenció.

El Corinthians ha cerrado la temporada 2021 sin títulos, aunque consiguió clasificarse de manera directa para la próxima edición de la Copa Libertadores después de finalizar el Campeonato Brasileño en la quinta posición.

EFE