«¡Es impresionante nuestra fuerza política! Vivimos una jornada donde no solo colonienses, sino que compañeros y compañeras de distintas partes de nuestro país nos recorrimos este departamento para #ConstruirLaEsperanza», publicó en Facebook, el candidato a la Presidencia del Frente Amplio, Fernando Pereira.

«Dice una bandera «Colonia no se rinde!» y no, acá no se rinde nadie. El Frente Amplio que queremos es el que abre puertas y el que va a seguir cambiando la historia,» destacó.