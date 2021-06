El Edil Departamental del Frente Amplio Facundo Machin, ha cursado un pedido de informes al Ejecutivo Departamental, por la situación que estaría atravesando la Feria de la Ciudad en Colonia del Sacramento.

El edil frenteamplista presentó en los últimos meses una diversidad de propuestas para revertir dicha situación. En el mes de enero de este año, solicitó la exoneración del pago de locación de espacio público para el colectivo de feriantes.

En el mes de abril, propuso la conformación de la Comisión Asesora de dicha Feria, la posibilidad de disponer de guardia de seguridad, la relocalización de la misma y nuevamente la exoneración del pago por la locación de espacio público.

«Todas propuestas que no han tenido eco en el Ejecutivo, el Edil no ha tenido respuestas, pero lo más grave es que los feriantes no han tenido respuestas,» denunció.

Según el Representante Departamental habría recibido reclamos de feriantes que los enumeró:

–» La Intendencia intimó a los feriantes a realizar la apertura de los locales antes de semana de turismo con la amenaza de que, si no lo hacían, se les tomaba como abandono de dichos espacios.

– Lamentablemente en la zona se ha visto acrecentado las personas que concurren a pasar la noche y las mismas para poder calefaccionarse han prendido fuego, con el peligro de casi incendiarse el Parador que allí se encuentra.

– Cuando el Ejecutivo intimó a realizar la apertura de los locales, algo cuestionable, (cuando toda la Intendencia se encuentra cerrada al público, obligan a otros a que abran) el Parador abrió sus puertas, comprando mercadería y se le ha vencido, producto de la no concurrencia de público al lugar.»

«Los feriantes y el Parador que allí se encuentra, atraviesan un momento muy difícil, están endeudados con la comuna y ésta no da respuestas a la crisis que están viviendo. De los 70 puestos que existían, hoy solo queda la mitad,» concluyó el Edil Machin.