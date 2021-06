Frente a los hechos acontecidos en los últimos meses y frente a la difusión de un conjunto de audios de distintos dirigentes del Partido Nacional, la Bancada de Ediles del Frente Amplio declara:

1) El accionar del Partido Nacional en la Junta Departamental vulnera claramente el trabajo de los ediles de la oposición y no sólo impide el normal funcionamiento del organismo deliberativo, sino que cercena las posibilidades de expresión. Prácticas abusivas sumadas a la interpretación antojadiza de reglamentos y procedimientos (según la conveniencia del momento) lesiona gravemente también la democracia y fortalece sin duda a los enemigos de la misma.

2) Esta actitud abusiva quedó en evidencia al decidir de forma unilateral la sustracción de dos comisiones permanentes que por el voto popular corresponden al Frente Amplio y que fueron auto adjudicadas al Partido Nacional.

3) La pandemia que sufre el país y sus consecuencias sumadas al desastroso manejo de la misma y la falta de decisión de las autoridades nacionales y la inacción del gobierno departamental no sólo expone a la ciudadanía sino que ha sido usada por las autoridades departamentales para promover un funcionamiento inadecuado de la Junta Departamental, y como excusa para no contestar reiterados pedidos de informes realizados por los ediles del Frente Amplio que arrojen luz sobre distintas situaciones poco claras llevadas adelante por el ejecutivo departamental que muestran prácticas inadecuadas y reñidas con la ética.

4) Los audios difundidos con expresiones de diferentes actores del Partido Nacional dejan en claro que diversos hechos han sido y son utilizados como parte de maniobras políticas en contra del Frente Amplio y de sus integrantes.

5) En virtud de lo anterior, el Frente Amplio no participará en ningún tipo de comisión que no tenga como punto principal alcanzar el funcionamiento adecuado de la Junta Departamental, que garantice no sólo la libertad de expresión en su seno, sino que permita desarrollar adecuadamente la tarea para la que fuimos elegidos, es decir, la de legislación y contralor de las acciones del gobierno departamental.

6) La bancada de ediles del Frente Amplio apoya la renuncia de nuestro edil Emmanuel Martínez al cargo de vicepresidente de la Junta Departamental, por entender que la mesa actúa sin imparcialidad y de forma arbitraria, por lo que se ve impedido de continuar en la misma en la medida que se ha erosionado toda la confianza política en el Presidente y la Secretaria General.

7) Su firme reclamo en pos de lograr el pleno ejercicio de los derechos de representación en la Junta Departamental de Colonia, de todas y todos los ediles, titulares y suplentes.

8) Finalmente exhortamos al Gobierno Departamental y a las autoridades de la Junta a convocar a todos los partidos políticos y fuerzas sociales de manera de abocarnos en forma conjunta, a adoptar medidas que alivien el padecimiento del conjunto de la sociedad, con énfasis en aquellas que no sólo colaboren en la salud de la población sino que además promuevan el trabajo, única alternativa para que las familias todas no sólo logren cuidar la salud de todos sino que puedan sobrellevar con dignidad y sin penurias las consecuencias de la pandemia que vivimos.

Colonia, 1º de junio de 2021.