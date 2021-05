El vacunatorio móvil comienza su andadura por el territorio coloniense desde este lunes 24 de mayo. Solo se administrarán primeras dosis a personas que no hayan sido vacunadas aún y/o que no se encuentren en un período de 3 meses posteriores a haber cursado la enfermedad Covid-19. Mayores de 18 años. Los móviles se ubicarán cercanos a las policlínicas de la RAP ASSE o en lugares públicos, (plazas, escuelas, etc.)

24 de mayo

Florencio Sánchez: 08:00 horas

Colonia Miguelete: 10:00 horas

Barker: 13:00 horas

Minuano: 14: 30 horas

Cosmopolita: 15:30 horas

25 de mayo

Costa del Inmigrante: 08:00 horas

Cufré: 10:30 horas

Villa La Paz: 12:00 horas

Colonia Valdense: 13:00 horas

26 de mayo

Conchillas y Pueblo Gil: 08:30 a 10:30

Ombúes de Lavalle: 11:00 a 13:00 horas

27 de mayo

Semillero y Estanzuela: 08:30 a 09:30 horas

Balneario Santa Ana: 10:00 a 11:00 horas

Riachuela: 11:30 a 12:30 horas

28 de mayo

Cerro Carmelo – 08:30 a 10:30

Barrio Centenario – 10:30 a 12:00 horas

Paraje Juan González – 12:30 a 14:00 horas

Nueva Palmira: (recorrida por los barrios)