En una nota publicada en el Diario La Mañana sobre forestación, donde también participa dando su punto de vista crítico el productor coloniense Andrés Briosso advirtiendo que éste tema genera “rechazo social y competencia desleal”, también se lo consulta al Edil Julio Basanta del Partido Nacional.

En la nota el edil Dr. Julio Basanta (Partido Nacional) explicó que cuando la Junta de Colonia recibe un pedido de excepción éste se recibe con un plano de la zona que se pretende forestar, “nosotros lo revisamos, vamos a ver el campo y llegamos a una conclusión” caso por caso.

Sin embargo señaló que el problema de la forestación no pasa solo por las tierras que se autoriza forestar sino que hay dificultades que pasan por la “aceptación social” de las empresas.

“Montes del Plata está obligada a tener una aceptación social en el departamento de Colonia, es una gestión colateral” pero la empresa “no ha tenido esa aceptación en el departamento” ni en su “área de influencia, y todo eso genera rispideces”, dijo el edil al matutino.

Explicó que “a los efectos del departamento de Colonia Montes del Plata es una empresa de Montevideo que se maneja de Montevideo” y en la zona “no ha cumplido con todas aquellas tareas o promesas de beneficio social que iba a tener su instalación y eso tiene que ver con la gente y con la visión que tienen” de la empresa.

El debe «social» de Montes del Plata

Los ciudadanos “de todos los partidos, entendemos que Montes del Planta está en un debe con Colonia. No es solo con hacer negocios, plantar árboles y vender la celulosa en la zona franca, sino también darle un retorno a la gente que rodea el emprendimiento”, y eso está faltando, señala Basanta en la entrevista a La Mañana.

Un ejemplo –dijo el edil– es que “los camiones que pasan todos los días cargados de leña, han destruido la carretera y la gente afectada está esperando una respuesta”. Otro ejemplo, “en Conchillas, el Banco República abre dos veces por semana, sacaron las oficinas de UTE, Antel, y BPS, la gente tiene que ir a Carmelo que queda a 70 kilómetros para hacer sus trámites. Si Montes del Plata pusiera una de sus cuentas en el BROU de Conchillas para pagar proveedores y demás, y le dijera al banco ‘mire yo le deposito tanta plata pero usted me tiene que abrir todos los días’, para Montes del Plata no sería más que mover una parte administrativa y le solucionaría el problema un montón de gente, pero no lo hace”.

Además “me dicen que Montes del Plata genera 600 puestos de trabajo, yo vivo en Tarariras donde el frigorífico genera 800 puestos de trabajo y no es zona franca y paga impuestos”.

Debe haber “más inserción social” por parte de la empresa, “para que la gente vea con mejores ojos todo este tema”, concluyó.

Vía: La Mañana