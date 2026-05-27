Paysandú fue sede de una nueva jornada del proyecto “Del Cerro a Bella Unión: hablemos de salud mental”, una iniciativa de ECHO Uruguay, de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, desarrollada en convenio con el Congreso de Intendentes. Según la organización, participaron más de 400 personas, entre asistentes presenciales y conectados de forma remota.

El encuentro se realizó en el Espacio Cultural Gobbi, donde profesionales, técnicos, trabajadores de la salud, referentes educativos y autoridades intercambiaron conocimientos sobre el abordaje de la salud mental, con énfasis en adolescentes. Fue la primera instancia del proyecto que combinó un espacio presencial con una modalidad virtual.

La apertura contó con la participación del decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva; el prorrector de Extensión y Programas Integrales de la Universidad de la República, Miguel Olivetti; el presidente del Congreso de Intendentes e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera; la secretaria ejecutiva del Congreso de Intendentes, Macarena Rubio; y el director del proyecto ECHO Uruguay, Henry Cohen, entre otras autoridades nacionales y departamentales.

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En conferencia de prensa, Cohen afirmó que el proyecto representa un nuevo paso para ECHO Uruguay en sus 12 años de funcionamiento. Señaló que la iniciativa procura “mejorar la salud mental de los uruguayos en los 19 departamentos, especialmente en adolescentes”, a partir del convenio firmado con el Congreso de Intendentes.

Olivera, por su parte, sostuvo que estas jornadas permiten “democratizar el acceso al conocimiento”. Según dijo, el objetivo es que quienes trabajan en la primera línea, tanto en centros de salud como en instituciones educativas, puedan acceder a equipos técnicos especializados aunque se encuentren lejos de la capital o de los centros universitarios.

El intendente destacó además el componente territorial del programa y señaló que la Universidad puede llegar, a través de la extensión, “a cada rincón del territorio”. En ese sentido, remarcó que el abordaje de la salud mental no debe limitarse a las estadísticas, sino contemplar las realidades concretas de las personas y de las comunidades.

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La próxima instancia del proyecto será una teleclínica, prevista para el 8 de junio.

El programa “Del Cerro a Bella Unión: hablemos de salud mental” surge del convenio firmado en diciembre de 2025 entre el Congreso de Intendentes y la Universidad de la República para implementar el Proyecto ECHO en todo el país.