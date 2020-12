Colonia, 14 de diciembre de 2020

Carta a la opinión Pública

Los trabajadores de INAU Colonia abajo firmantes queremos dar a conocer a la población

la gestión realizada en el departamento, bajo la dirección de la Lic. TS. Karina Pezzutti,

quien se desempeña como tal desde el año 2011.

Ante el conocimiento de la remoción de su cargo por parte del Directorio actual es primordial

dar cuenta de la trayectoria de la gestión departamental en su conjunto, enfocada en

garantizar con transparencia la atención de los NNA, priorizando sus necesidades en cada

accionar. De esta manera se ha cumplido con el abordaje de las situaciones, dando

respuesta a los requerimientos judiciales, a la misión del Instituto como ente rector de las

políticas de la infancia y la adolescencia. Como en todo proceso de conducción ha

enfrentado dificultades que han tenido respuestas sólidas, justificadas y teniendo siempre

como premisa la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, su interés

superior y en consonancia con el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Convención de

los Derechos del Niño.

En el colectivo de trabajadores que decidimos denunciar públicamente la situación

departamental, hay trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, con diferentes

posiciones político ideológicas. Entendemos que la remoción del cargo no representa la

totalidad de la gestión realizada, ni ha tomado en consideración los servicios con los que

cuenta el departamento.

Al respecto es preciso mencionar que desde el año 2014 se da lugar a la regionalización

en el departamento, sumándose al Centro de Estudio y Derivación que funciona en Colonia,

la apertura de un servicio en Nueva Helvecia y otro en Carmelo, los cuales permiten ampliar

la respuesta a nivel judicial, profundizando el trabajo interinstitucional y en territorio,

estableciendo servicios que a su vez funcionan como centro de referencia para las familias

de cada zona. En consonancia con los lineamientos del Directorio anterior y presente, se

han creado bajo la Dirección Departamental actual, servicios de atención de tiempo parcial

en el departamento, aumentando la cobertura en primera infancia y superando las metas

propuestas (apertura de CAIF en Nueva Helvecia, Valdense, Conchillas, Nueva Palmira,

Casa Comunitaria de Cuidados de Cufré, además de la reconversión de Club de Niños en

Juan Lacaze, Áreas Pedagógicas en Juan Lacaze, Centro Siempre Los Indiecitos en

Colonia, apertura en enero de 2021 nuevo Centro Juvenil en Colonia). Dichos servicios al

día de la fecha son 42 (entre oficiales y convenios), los mismos promueven un trabajo de

cercanía brindando una respuesta diversificada que comprende la atención de los NNA de

0 a 18 años, garantizando derechos esenciales como el derecho de vivir en familia. Al

mismo tiempo se ha trabajado fuertemente en el fortalecimiento del Sistema de Protección

24hs en su conjunto, apostando al trabajo coordinado y conjunto en los cinco servicios

existentes en el departamento que atienden NNA en modalidad residencial y de contexto,

así como también el Programa Acogimiento Familiar desde el cual se ha reforzado la

atención desde los Centros de Estudios y Derivación.

Desde la Dirección Dptal. se ha mostrado apertura para escuchar las propuestas de la mesa

sindical siempre y cuando, éstas no impliquen cuestiones que anteponen intereses

personales al bien mayor que sería la población objetivo y los trabajadores en su conjunto.

Se tiene conocimiento de que existe un comunicado de la mesa sindical de Colonia, donde

se confirma el relevo del cargo de la directora departamental, haciendo mención de ser

consecuencia de un proceso del que han sido parte. Frente a esto nos preguntamos si este

relevo tiene que ver con acuerdos políticos, lo cual de ser así menoscaba el trabajo

profesional de la gestión en su totalidad.

Durante los años de gestión de la Lic. Pezzutti no solo no se han cerrado centros oficiales

sino que se han creado todos los servicios mencionados, así como también se trabajó en

una planificación territorial que ha mejorado notablemente el abordaje de las situaciones,

impidiendo la institucionalización y logrando en los últimos meses incluso dar cumplimiento

a los lineamientos estratégicos del actual directorio, que plantea la desinternación y el

fortalecimiento de los contextos familiares.

Si bien entendemos que no es justo evaluar un proceso de dirección departamental,

haciendo foco en un solo servicio, como lo es el Centro de Protección 24 Horas y habiendo

otros cuatro centros de atención 24 Horas en el departamento, es necesario realizar

algunas precisiones al respecto. La complejidad de los perfiles que atienden los centros 24

horas actualmente no se corresponden con un capricho de la Dirección Departamental de

Colonia, sino con una realidad de la sociedad mundial, que tiene como flagelos graves por

ejemplo el consumo problemático de drogas, la violencia, el abuso sexual. El abordaje de

dichas situaciones, no puede estar basada en “traslados” transitorios de los NNA, o con

sistemáticas internaciones en clínicas psiquiátricas. Promover proyectos que dignifiquen la

vida de los niños, niñas y adolescentes requiere de trabajo y compromiso, de procesos,

decisiones y acciones que no los vulneren más aún.

Con la planificación estratégica de la alta conducción del departamento dirigido por la Lic.

Pezzutti, el trabajo en coordinación con el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, los

servicios de salud, se ha realizado en estos últimos meses un profundo trabajo que ha

modificado notoria y favorablemente la realidad del Centro. Siendo el Poder Judicial, la

Policía, los centros educativos, la prensa local, la sociedad coloniense, los vecinos del

barrio donde se encuentra el CP 24Hs, quienes pueden además dar cuenta de ello.

Consideramos absolutamente grave, injusto e infundado que se lleve a cabo el

relevamiento del cargo de la Directora Departamental quien ha tenido una trayectoria

de excelente relacionamiento interinstitucional, con los funcionarios en general y con

los servicios por convenio que tiene a su cargo. El compromiso humano absoluto

con el instituto, con la función que desempeña, pero fundamentalmente por la

dedicación a todos los niños, niñas y adolescentes, conociendo, cada una de las 200

situaciones atendidas en el departamento en protección 24hs.

Apostamos a la apertura del diálogo del directorio con el colectivo de trabajadores

que adherimos a la presente misiva.

Trabajadores del INAU Colonia