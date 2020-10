PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Adjunto a la Dirección Departamental de Salud Dr. Ramón Barbot reflexionó en su cuenta de Facebook sobre la actitud de quienes no usan barbijo. Fue asi que puso un ejemplo real en un comercio de venta de comida rápida.

«Hoy en la noche concurrí a un puesto de venta de comida rápida.

En el lugar había considerable cantidad de gente, todos con barbijo (incluido personal)…menos UNO !!!

Ese «UNO» se paseó de punta a punta eligiendo los acompañamientos, con lo que obviamente contaminó todas las superficies donde posteriormente otros clientes se acercarían.

También ese «UNO» se acercó a pedir y luego pagar su comida a quienes lo atendían, afortunadamente protegidos.

Esperé se retirara y me puse a conversar a solas sobre el tema con los empleados…

Molestos con la actitud, pero como es entendible me relataban no le comentaron nada para no perder su cliente y otra para evitar una reacción que les pudiera generar problemas.

También plantearon su preocupación por como «UNO» de sus clientes los puede contagiar y hacer cerrar su fuente laboral por unos cuantos días.

Resumiendo : ese «UNO» no entendió nada, no tiene solidaridad con los demás y el por si solo puede llegar a hacer mucho daño tanto sanitaria como económicamente.

Una pena aún queden muchos «UNOS» en nuestro Pais !!!«