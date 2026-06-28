La instalación definitiva de la Universidad de la República en el predio de la ex Sudamtex dio un nuevo paso. La Intendencia de Colonia culminó el trámite administrativo que permanecía pendiente con OSE, vinculado al saneamiento del predio, lo que permitirá que en las próximas semanas se concrete la firma de la documentación para la donación del inmueble a la Universidad.

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Con ese proceso finalizado, comenzará la etapa de obras de infraestructura en el predio de manera inmediata. De acuerdo con las estimaciones de las autoridades universitarias, el nuevo edificio estará en condiciones de recibir a los estudiantes a partir de 2028.

Las novedades fueron abordadas durante una reunión de trabajo que mantuvieron el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, el rector de la Universidad de la República, Prof. Dr. Héctor Cancela, y el decano de la Facultad de Ingeniería, Dr. Pablo Ezzatti, en el Palacio de Gobierno Departamental.

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En ese encuentro también se analizó la posibilidad de ampliar la oferta educativa en el departamento. La Universidad estudia incorporar, desde 2028, un Ciclo Inicial Optativo del Área de las Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat, que se sumaría a las carreras que actualmente se desarrollan en Colonia.

Mientras avanza el proyecto de la sede definitiva, la actividad académica de la Udelar continúa desarrollándose en los espacios actuales. En el departamento se dictan el Tecnólogo en Administración y Contabilidad, el Técnico en Informática, el Técnico en Bienes Culturales y el Programa de Profesionalización de Auxiliares de Enfermería.

Desde 2025, la mayor parte de los cursos se desarrolla en el Instituto de Alta Especialización de UTU, en el Real de San Carlos, además de otros espacios como el Campus Municipal Profesor Alberto Suppici.