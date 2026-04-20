El domingo, en las cercanías del kilómetro 122 del Canal Martín García, la lancha de pasajeros Francisco C quedó varada y convirtió una travesía de rutina en una tarde larga, de agua quieta y tensión contenida. A bordo iban 21 personas.

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La emergencia activó a la Sub Prefectura del Puerto de Carmelo, al Centro de Control de Tráfico Marítimo de Carmelo (CWC22) y a tres embarcaciones oficiales —PNN 575, PNN 236 y PNN 194—, reforzadas con personal convocado aun cuando estaba franco de servicio. La escena, más que estridente, tuvo la urgencia silenciosa de los operativos bien coordinados.

Primero fue lo esencial: sacar a la gente. Uno por uno, los 21 pasajeros fueron desembarcados y trasladados con seguridad a otra embarcación de Líneas Delta. Llegaron al Puerto de Carmelo a las 15.10. Todos estaban en buen estado sanitario. No hubo heridos allí. En tierra, personal de la unidad esperó por si hacía falta algo más que presencia.

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Después comenzó otra pelea, menos visible y más lenta: la de arrancar a la Francisco C del fondo. Con medios de Prefectura, apoyo de la empresa y coordinación del MRCC Uruguay, se iniciaron maniobras de remolque. También fue convocada ADES Carmelo, cuya embarcación quedó en la zona para asistir la operativa.

A las 18.30, la lancha seguía inmóvil, sujeta a la marea. La tripulación permanecía monitoreada y las maniobras, suspendidas hasta que el río diera permiso.