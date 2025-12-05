La Escuela Técnica de Carmelo celebró ayer, 4 de diciembre, su 95.º aniversario, en una actividad que reunió a la comunidad educativa y a diversos actores del departamento. El encuentro, organizado en la propia institución, marcó un nuevo hito en la trayectoria de una escuela con fuerte presencia en la vida social y formativa de la ciudad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El festejo contó con la participación de docentes, estudiantes, familias, autoridades de la educación y representantes locales que acompañaron la instancia, en un reconocimiento colectivo al papel que la escuela ha desempeñado durante casi un siglo en Carmelo. Las autoridades presentes destacaron la relevancia educativa e histórica de la institución, una referencia para generaciones de habitantes del litoral oeste.

La jornada transcurrió en un clima de identidad y pertenencia, en el que la comunidad valoró el trabajo sostenido de la escuela y su contribución al desarrollo educativo del territorio. La celebración reafirmó, además, la continuidad del compromiso institucional con la enseñanza pública y con la formación técnica en la región.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD