El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) inaugurará este miércoles 3 de diciembre la primera etapa de obras realizadas mediante el Programa Convenio Social en el Instituto de Rehabilitación Psicosocial de Colonia (EPI), ubicado en Nueva Helvecia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El proyecto se ejecuta en el marco de un convenio firmado el 1 de septiembre de 2023, por el cual el MTOP aportó $2.000.000 destinados al avance de la construcción del Hogar para personas con enfermedades psíquicas.

Una institución dedicada a la rehabilitación integral

El EPI, creado en 2011, trabaja en la rehabilitación de personas con discapacidades psiquiátricas a través de talleres terapéuticos y actividades orientadas a fortalecer habilidades emocionales, intelectuales y físicas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La primera fase de obras mejora las condiciones de vivienda para usuarios sin discapacidad física que requieren un entorno adecuado para favorecer su integración social. Según la institución, el proyecto beneficia a unas 30 personas y cuenta con el apoyo de 120 socios colaboradores.

Acto inaugural

La inauguración está prevista para las 18.00, en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicosocial de Colonia, en Nibia Sabalsagaray 1150, Nueva Helvecia.