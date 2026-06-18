El entrenador de Cabo Verde, Bubista, habló en la previa del partido ante la Selección Uruguaya, que se disputará este domingo a las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

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El técnico caboverdiano llega a este encuentro después de un debut histórico para su selección: el empate 0 a 0 ante España, una de las grandes favoritas a conquistar la Copa del Mundo. Sin embargo, lejos de relajarse por ese resultado, Bubista advirtió que el desafío frente a Uruguay puede ser todavía más complejo.

En una entrevista emitida por la cuenta oficial de YouTube de la Federación Caboverdiana de Fútbol (FCF), el entrenador fue claro al analizar lo que espera del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

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“Los equipos cambian, pero la dificultad es la misma, o incluso mayor. Uruguay es un equipo muy intenso, agresivo, en el buen sentido de la palabra. Hay que estar en un nivel mayor para sumar puntos, estar cada vez más concentrado y unido para luchar por el resultado”, expresó.

Bubista remarcó que la Celeste tiene características que obligan a jugar con máxima atención durante todo el partido. Para el entrenador, Uruguay no solo se distingue por su despliegue físico, sino también por la forma en la que compite cada acción.

“Es un equipo que juega con mucha intensidad, que busca competir cada pelota y que exige estar concentrado durante los 90 minutos”, señaló.

Además, el técnico de Cabo Verde hizo referencia al estilo de presión y marca que suele imponer el equipo de Bielsa. “Hay que marcar individual. Por eso hace falta prepararse muy bien para este partido. Los partidos del Mundial no son fáciles, al contrario”, agregó.

El balance del debut histórico ante España

Antes de enfocarse de lleno en Uruguay, Bubista también valoró lo realizado por Cabo Verde en su primer partido en la historia de los Mundiales. El empate ante España significó un estreno soñado desde el resultado, aunque el entrenador reconoció que esperaba algo más de su equipo en ataque.

“La organización, en cuanto al compromiso del equipo, fue muy buena en lo defensivo. Esperaba ver más en términos ofensivos. Cuando nos tocó jugar, no logramos concretar una acción que complicara a España”, explicó.

El entrenador entendió que el contexto del partido también influyó. Cabo Verde enfrentaba a una selección poderosa, en un escenario de máxima presión y con la emoción lógica de disputar por primera vez una Copa del Mundo.

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“A veces, no tuvimos la oportunidad de realizar la mejor salida, la mejor transición ofensiva, algo necesario después de frenar a España”, sostuvo.

De todos modos, Bubista dejó en claro que el balance fue positivo. “En general fue bastante positivo, considerando que era el primer partido, con esa emoción inicial propia de una competición”, afirmó.

“Hay que estar en nuestro nivel más alto”

Para Cabo Verde, el punto ante España fue importante, pero el entrenador sabe que el camino en el Grupo H recién empieza. Frente a Uruguay, el equipo africano deberá sostener la solidez defensiva mostrada en el debut y, al mismo tiempo, mejorar su producción ofensiva si quiere volver a sumar.

“Hay que estar en nuestro nivel más alto para poder aspirar a puntos. El equipo tiene que estar cada vez más concentrado, más unido, para tener posibilidades de luchar por el resultado”, remarcó Bubista.

El técnico también destacó el apoyo que está recibiendo la selección caboverdiana, tanto de quienes acompañan de cerca al plantel como de los hinchas que siguen al equipo desde lejos.

“La gente está ayudando, incluso desde lejos. Están apoyando al equipo y transmitiendo un mensaje positivo antes del partido, durante el partido y después del partido”, expresó.

Por último, Bubista subrayó que la actuación de Cabo Verde no solo se mide por el resultado, sino también por lo que el equipo representa para su país.

“Estoy satisfecho no solo con el resultado, sino con lo que el equipo está demostrando: el orgullo de representar al país. La gente está satisfecha con lo que está haciendo el equipo, identificándose con lo que nuestro país representa”, concluyó.