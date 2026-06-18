A partir de una publicación realizada en redes sociales sobre descentralización y políticas en territorio, Carmelo Portal dialogó con la integrante del Directorio del Partido Nacional, María de Lima, quien profundizó sobre la necesidad de avanzar hacia una descentralización “real” del Estado.

En entrevista con Carmelo Portal, De Lima señaló que hablar de descentralización implica fortalecer las capacidades de decisión de los gobiernos locales, pero también revisar el funcionamiento del Estado en su conjunto. Según afirmó, actualmente existen políticas públicas superpuestas entre el Gobierno nacional, los entes públicos, las intendencias y los municipios.

La dirigente nacionalista sostuvo que, en muchos casos, las intendencias y los municipios terminan dando respuestas a demandas que la ciudadanía asocia con el Estado nacional. En ese contexto, indicó que para el vecino lo importante no es definir de quién es la competencia, sino obtener una solución concreta.

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Por ese motivo, De Lima consideró necesario avanzar hacia una distribución más equilibrada de recursos, responsabilidades y herramientas entre los distintos niveles de gobierno. “La autonomía por sí sola no alcanza”, afirmó, y agregó que debe estar acompañada por financiamiento adecuado, competencias claras y capacidades reales de gestión.

Al referirse a esas herramientas, mencionó la capacitación de alcaldes, concejales y equipos técnicos, el acceso a tecnologías, la simplificación de trámites, una mejor coordinación entre organismos nacionales y mayor capacidad para planificar y ejecutar proyectos en cada territorio.

De Lima explicó que desde la Comisión de Descentralización del Partido Nacional se trabaja en una agenda orientada al fortalecimiento de los gobiernos locales. En ese marco, adelantó que en los próximos días se impulsará un cuestionario dirigido a alcaldes, concejales, ediles e intendentes, con el objetivo de recoger planteos sobre los temas y territorios que deberían ser abordados.

La dirigente sostuvo que el debate sobre descentralización no debe limitarse a la Ley 19.272 de municipios. A su entender, también debe incluir el aporte que realizan los gobiernos departamentales y locales para sostener políticas nacionales en áreas como salud, educación, infraestructura y asistencia social.

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En esa línea, señaló que muchas intendencias y municipios colaboran con el mantenimiento de infraestructura y con respuestas sociales que requieren una coordinación más clara. Para De Lima, unificar criterios permitiría gestionar mejor los recursos públicos y evitar superposiciones.

Al analizar la realidad del departamento de Colonia, afirmó que cada localidad tiene necesidades distintas y que quienes viven y trabajan en el territorio conocen de primera mano las prioridades de sus comunidades. Por eso, dijo que fortalecer a los municipios implica fortalecer a alcaldes y concejales, pero también reconocer el rol de las intendencias en el desarrollo local.

De Lima planteó que uno de los principales desafíos es construir un Estado más cercano, donde cada nivel de gobierno cuente con los recursos y herramientas necesarios para cumplir sus funciones. También remarcó que los recursos públicos provienen de la ciudadanía y deben volver en obras y servicios.

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“Descentralizar no es trasladar un problema”, expresó durante la entrevista con Carmelo Portal. Según sostuvo, el objetivo debe ser acercar decisiones y soluciones a la gente, con una distribución justa y equitativa de responsabilidades y recursos.

La dirigente concluyó que el Partido Nacional buscará trabajar con autoridades departamentales y locales para ampliar el debate y avanzar hacia una descentralización entendida no solo como una organización institucional, sino como una forma de mejorar la gestión pública en el territorio.