Este martes 2, a las 18.30, en la Sala de Sesiones del Municipio de Carmelo, vecinos de la ciudad mantendrán un encuentro con el jefe de Policía de Colonia y autoridades locales para abordar la creciente preocupación por los robos de motos y la situación del tránsito, considerados por la comunidad como una emergencia ciudadana.

A la instancia asistirán también el subprefecto de Carmelo y el director de Tránsito de la Intendencia de Colonia, convocados para escuchar directamente los planteos de los residentes y analizar posibles medidas de respuesta.

La reunión surge a partir del incremento de denuncias por sustracción de motos y de la percepción de descontrol en la circulación diaria, especialmente en zonas de alta movilidad. Los vecinos buscan trasladar sus inquietudes y solicitar acciones coordinadas que permitan reforzar la seguridad y mejorar las condiciones del tránsito en la ciudad.

Según los organizadores, el objetivo del encuentro es abrir un espacio de diálogo formal con las autoridades competentes para evaluar estrategias comunes, fortalecer la presencia institucional y avanzar en soluciones que den respuesta a una problemática que, afirman, afecta la vida cotidiana de la comunidad.