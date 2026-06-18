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La FIFA confirmó el equipo arbitral para el partido entre Uruguay y Cabo Verde, que se disputará este domingo 21 de junio a las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El juez principal del encuentro será el noruego Espen Eskås, árbitro de 37 años nacido en Oslo el 24 de junio de 1988, quien tendrá su estreno absoluto dirigiendo un partido de la Copa del Mundo.

Eskås es árbitro de Primera División desde la temporada 2015/2016 y juez internacional desde 2017. A nivel profesional, cuenta con una extensa trayectoria de 416 partidos dirigidos, de los cuales 183 fueron en la máxima categoría del fútbol noruego, actualmente denominada Eliteserien.

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Además, el colegiado europeo ya tiene experiencia en partidos de alta exigencia internacional. En octubre de 2022 dirigió su primer encuentro de UEFA Champions League, en el cruce entre Leipzig y Celtic. Desde entonces, acumula 17 partidos arbitrados en el máximo torneo europeo de clubes.

En ese certamen, Eskås ya tuvo antecedentes con futbolistas uruguayos en cancha. Arbitró en dos ocasiones al Real Madrid, y en ambas estuvo presente Federico Valverde: en el triunfo 1-0 ante Union Berlin en setiembre de 2023 y en la goleada 6-1 frente a Mónaco en enero de 2026, encuentro en el que el volante uruguayo dio dos asistencias de gol.

Dentro de su recorrido internacional, también se destaca que Eskås dirigió cinco finales, entre ellas la del Mundial Sub 17 de 2023, en la que Alemania venció a Francia por penales.

En cuanto a sus estadísticas disciplinarias, el árbitro noruego registra 580 tarjetas amarillas y apenas tres expulsiones en competencias de Liga. En Champions League, hasta el momento, no mostró tarjetas rojas en sus 17 partidos dirigidos.

Para el encuentro entre Uruguay y Cabo Verde, Eskås estará acompañado por sus compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin como árbitros asistentes. El equipo arbitral se completará con las estadounidenses Tori Penso y Brooke Mayo, quienes actuarán como cuarta y quinta árbitra, respectivamente.

Tori Penso viene de dirigir este jueves el partido entre Chequia y Sudáfrica, también en el marco del Mundial 2026.

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Como ha ocurrido en esta Copa del Mundo, la FIFA dará a conocer en los próximos días la designación de los árbitros encargados del VAR, tal como sucedió en la previa del debut de Uruguay ante Arabia Saudita.

La Celeste de Marcelo Bielsa afrontará este segundo compromiso con la necesidad de buscar su primera victoria en el Mundial 2026, luego del empate en el estreno ante Arabia Saudita. Enfrente estará Cabo Verde, que viene de sorprender con un empate sin goles ante España en su debut mundialista.