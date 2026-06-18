El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, se refirió al presente de la Selección Uruguaya después del debut en el Mundial 2026, que terminó con empate 1-1 ante Arabia Saudita. En diálogo con Radio Sport 890 AM, el dirigente habló de las sensaciones que dejó el partido, de la convivencia del plantel con Marcelo Bielsa, del apoyo de los hinchas y de los objetivos de la Celeste en la competencia.

Alonso afirmó que la reacción de Uruguay en el segundo tiempo permite mantener expectativas positivas de cara a la clasificación.

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“Al haberse dado la mejoría notoria en el segundo tiempo uno queda con sensaciones positivas. Estábamos perdiendo y faltaban pocos minutos para terminar, eso nos ponía en una muy mala perpectiva para lo que venía por delante. Si bien no se logró el objetivo que era ganar, se salvó la plata con el empate, aunque nos quedó la bronca de no poder conseguir el resultado que fuimos a buscar. Pero la sensación es de que es un equipo que puede dar mucho jugando”, expresó.

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El presidente de la AUF también analizó lo que viene mostrando la Copa del Mundo, marcada hasta el momento por resultados inesperados y encuentros parejos.

“Es el Mundial de los partidos parejos, todo se ha equilibrado mucho, los proyectos se van generarlizando y todo se va haciendo más competitivo. Lo que termina marcando la diferencia son las individualidades y el grupo unido, y eso Uruguay lo tiene. Ojalá lo podamos plasmar en la cancha”, sostuvo.

Alonso destacó el clima de trabajo entre los jugadores y Bielsa

Antes del inicio del Mundial, la convivencia entre los futbolistas de Uruguay y el entrenador Marcelo Bielsa aparecía como un tema de atención. Sin embargo, Alonso aseguró que hasta ahora la relación entre las partes ha sido positiva.

“La convivencia la veo de forma positiva, tanto la de la etapa en Montevideo como en Playa del Carmen. Hay un buen clima de trabajo y eso es importante”, explicó.

El dirigente también hizo referencia a la despedida que recibió el plantel en el Aeropuerto Internacional de Carrasco antes de viajar rumbo al Mundial. Según Alonso, ese momento fortaleció la conexión entre los jugadores y los hinchas.

“Fue espontáneo. A las 11 de la noche, un día de semana y con el frío que hacía. Fue realmente muy emotivo y los jugadores lo sintieron muy de cerca, la energía fue muy positiva y eso se refleja en el compromiso de los jugadores, que no le quieren fallar a la gente”, expresó.

El primer objetivo de Uruguay es clasificar a los playoffs

Consultado sobre las metas de la Celeste en el Mundial, Alonso señaló que el primer objetivo es acceder a la zona de playoffs, por lo que Uruguay deberá superar la serie.

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“Ser competitivo es estar entre los 10 o 15 mejores, y eso se logra llegando, por lo menos a octavos de final. Después, en el mano a mano, podemos pelear con cualquiera y depende de ese día, de ese partido, independientemente del rival. Tenemos que enfocarnos en clasificar, después, para avanzar, tenés que cruzarte con cualquiera, y tenemos con que luchar”, afirmó.

Por último, el presidente de la AUF habló sobre los controles a los que están siendo sometidos los jugadores durante el Mundial, no solo en los días de partido al llegar a los estadios, sino también en los entrenamientos y en las instalaciones.

“En todos los estadios se están dando los controles. Pasó en Rusia, pasó en Qatar, y está pasando acá. Tenemos que acostumbrarnos, pero es algo que está sucediendo en todos los Mundiales, no lo veo como algo raro”, sentenció.