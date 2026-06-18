El invierno empezará a sentirse con más fuerza en Uruguay en los últimos días de junio. Según reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y de meteorólogos independientes, el ingreso de un sistema de alta presión provocará un marcado descenso de las temperaturas en buena parte del país.

El meteorólogo Mario Bidegain informó este miércoles, a través de su cuenta de X, que los datos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas de Plazo Medio (ECMWF, por su sigla en inglés) prevén un cierre de mes muy frío para la región. De acuerdo con ese reporte, entre el 22 y el 29 de junio se esperan temperaturas de entre 3°C y 6°C por debajo de la media en zonas de Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Brasil.

La escena que se anticipa para la última semana del mes es la de mañanas frías, campos escarchados y abrigo reforzado desde temprano. El meteorólogo Guillermo Ramis dijo este miércoles, en diálogo con Informativo Sarandí, de Radio Sarandí, que la próxima “va a ser una semana re fría”.

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Ramis explicó que el descenso estará asociado al ingreso de un sistema de alta presión. “Es el causante de las invasiones de aire frío que producen heladas agro”, señaló.

En la misma línea, el meteorólogo José Serra dijo a El País que durante las últimas dos semanas de junio se esperan temperaturas máximas de entre 13°C y 15°C, y mínimas de entre 5°C y 6°C.

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Serra agregó que, a partir del solsticio de invierno, previsto para el 21 de junio, podrían registrarse precipitaciones entre el 22 y el 27. Según indicó, esas lluvias serían relevantes porque desde el 9 de mayo no se producen precipitaciones significativas.

El meteorólogo también sostuvo que el frío puede tener un efecto favorable para el sector rural, en particular para los productores que enfrentan la presencia de garrapata en el ganado. “Sirve a los productores rurales para combatir la garrapata”, afirmó.

De esta forma, junio cerrará con condiciones propias del invierno: aire frío, temperaturas por debajo de lo habitual y la posibilidad de heladas en distintas zonas del país.