Nueva Palmira tuvo su primera Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales, una herramienta de coordinación impulsada por la Dirección Departamental del Mides en Colonia. La instalación de esta mesa forma parte del objetivo trazado para este período de gobierno: contar con espacios locales de articulación en Carmelo y Nueva Palmira.

La reunión se realizó en la Asociación de Pasivos de Nueva Palmira y contó con la participación de alrededor de 30 actores institucionales, ediles, el Concejo Municipal y dos diputados del departamento.

El director departamental del Mides, Maxi Olaverry, sostuvo que la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales puede ser utilizada para coordinar esfuerzos, identificar demandas, construir objetivos comunes e impulsar proyectos locales. También señaló que la continuidad del espacio dependerá de su utilidad concreta.

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“La MIPS es una herramienta legítima que si la utilizamos puede ser útil a la hora de articular los esfuerzos institucionales, poner sobre la mesa demandas, construir objetivos comunes, e impulsar incluso proyectos locales”, afirmó Olaverry durante la reunión.

La primera instancia dejó una agenda de cinco temas para el trabajo posterior: salud mental, consumo problemático de sustancias, violencia de género y doméstica, vivienda y proyectos de extensión pedagógica. En este último punto se mencionó la duplicación del turno del Club de Niños y la necesidad de contar con un Centro Juvenil de INAU.

Desde el punto de vista social, la conformación de la mesa permite reunir en un mismo ámbito a instituciones que intervienen sobre problemas que suelen aparecer vinculados. Salud mental, consumo, violencia, vivienda y trayectorias educativas requieren respuestas de distintos organismos, por lo que la coordinación local pasa a ser parte del abordaje.

La próxima reunión quedó fijada para el jueves 20 de agosto. Para esa fecha, la Dirección del Mides deberá presentar avances sobre algunos de los temas planteados, con el objetivo de proyectar una iniciativa conjunta.