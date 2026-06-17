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Este lunes, antes de las 20 horas, una vecina de Carmelo solicitó colaboración para intentar recuperar una moto PX 125 que fue robada.

Según informó la propietaria a Carmelo Portal, el hecho ocurrió en las últimas horas y se pide a la población que, ante cualquier dato que pueda ayudar a ubicar el vehículo, se comunique de inmediato.

La línea de contacto aportada por la dueña es 092 503 691.

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Se solicita a quienes puedan haber visto la moto o tengan información sobre su paradero que aporten los datos por esa vía. También se recomienda no intervenir directamente ante una posible ubicación del vehículo y dar aviso a las autoridades correspondientes.