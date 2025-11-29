La calle Rivera permanecerá cerrada este fin de semana debido a trabajos de mejora vial, informó el Municipio de Carmelo a través de su cuenta oficial en Facebook.

Según la comunicación, quienes necesiten concurrir al cementerio deberán ingresar por calle Ansina y continuar a pie hasta la puerta principal, ya que el acceso habitual se verá afectado por el cierre temporal.

Las autoridades locales agradecieron la comprensión de los vecinos mientras avanzan las intervenciones en la zona, previstas para mejorar la circulación y las condiciones del entorno.

