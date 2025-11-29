Hay ciudades que se explican en silencio, en la forma en que una calle desemboca en el río o en cómo las paredes resguardan acentos que llegaron desde lejos. Carmelo es una de ellas. Por eso, cada diciembre, la ciudad vuelve sobre su propio origen: un territorio construido por gente que vino de otras orillas y dejó, sin saberlo, una forma de ser.

El sábado 6 de diciembre, esa memoria colectiva tendrá su ritual. Desde las 10.45, la Plaza de las Naciones —ese pequeño mapa emocional donde conviven banderas y nostalgias— recibirá autoridades, invitados y vecinos para dar inicio a la 3ª Fiesta de los Migrantes, la celebración local del Día Internacional del Migrante.

A media mañana, cuando el sol empiece a dibujar sombras más cortas, una caravana de automóviles del Carmelo Classic Club avanzará por la ciudad como un guiño al tiempo: motores antiguos cruzando calles que antes pisaron otros viajeros. El recorrido llegará al Pabellón de Pasajeros del Puerto de Carmelo, un espacio cargado de historias de partidas y llegadas. Allí, artistas locales y descendientes de la histórica Agencia Marítima Pegazzano —símbolo de las migraciones que marcaron al puerto— aportarán su presencia y su memoria.

Luego, el movimiento se trasladará al agua. Sobre el Arroyo de las Vacas, una caravana náutica reunirá al grupo Canoeros del Vacas y a embarcaciones de distinto porte que navegarán juntas, como una metáfora evidente y necesaria: las migraciones como tránsito, como búsqueda, como corriente que no se detiene.

La jornada culminará a las 13.30 con un almuerzo en el Yacht Club Carmelo. El valor del ticket es de $ 1.300, pero la experiencia —para quienes asistan— será otra cosa: un mediodía junto al agua, bajo la luz calma del verano que empieza, celebrando la diversidad que moldeó a la ciudad.

La Fiesta de los Migrantes no es una evocación del pasado. Es una afirmación del presente. Cada año, Carmelo se mira en ese espejo y reconoce algo esencial: que su identidad está hecha de puertos abiertos, voces mezcladas y caminos que empezaron lejos, pero que encontraron aquí un lugar para quedarse.