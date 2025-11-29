PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Fuerza Aérea Uruguaya informó que días atrás realizó un operativo vinculado al traslado de órganos, en apoyo al Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT).

En el comunicado oficial, la institución señaló que “la Fuerza Aérea Uruguaya desplegó sus medios hacia el Aeropuerto Internacional de Carmelo en una misión crítica de traslado de órganos”.

Según lo detallado, el procedimiento contó con el transporte de personal de la salud y de los equipos médicos necesarios para la intervención. En la operación participaron una aeronave Airbus C-212 “Aviocar”, perteneciente al Escuadrón Aéreo N.º 3 (Transporte), y un helicóptero Airbus AS-365 “Dauphin”, del Escuadrón Aéreo N.º 5 (Helicópteros).

La Fuerza Aérea destacó la coordinación entre tripulaciones y servicios involucrados, un aspecto clave en este tipo de misiones consideradas de carácter crítico.