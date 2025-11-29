El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina mantiene alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes a severas que afectan a gran parte del centro y norte del país, un escenario que podría incidir parcialmente en las condiciones del tiempo en Uruguay durante las próximas jornadas.

Según informó MetSul Meteorología, las alertas rigen para amplias zonas de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán. Se prevén eventos de inestabilidad con riesgo de caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y precipitaciones acumuladas que, en algunos puntos, superarían los 100 milímetros.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El fin de semana anterior ya había estado marcado por un escenario de alto riesgo hídrico en el centro y norte argentino, con pronósticos de acumulaciones superiores a los 150 milímetros en áreas de Santa Fe y Entre Ríos, lo que potencialmente impacta en las zonas agrícolas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este episodio se desarrolla tras varios días de calor extremo: una masa de aire muy cálido cubre el centro de Sudamérica, con temperaturas que alcanzaron los 42,7 °C en Santiago del Estero el jueves 27 y los 42,5 °C en Rivadavia el viernes 28. Estas condiciones favorecen la formación de tormentas severas aisladas.

MetSul indica que una perturbación atmosférica comenzará a intensificarse este sábado, generando nuevas áreas de tormenta desde el norte de la Patagonia hasta el extremo norte del territorio argentino. La inestabilidad aumentará en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires y Chaco, con precipitaciones que podrían superar los 50 a 100 milímetros. El domingo se prevé una nueva intensificación sobre Buenos Aires y el noreste argentino, con riesgo de inundaciones locales debido al lento desplazamiento del sistema.

¿Y qué pasará en Uruguay?

MetSul señala que, entre domingo y lunes, áreas de inestabilidad avanzarán desde Argentina hacia Uruguay y luego hacia Rio Grande do Sul. Para Uruguay, se prevé:

Aumento de nubosidad desde el domingo.

Lluvias localizadas e intermitentes , en general irregulares y con bajos acumulados.

Tormentas aisladas, más probables en el litoral oeste y en zonas cercanas a la frontera norte.

Los modelos consultados por MetSul no muestran precipitaciones significativas sobre el sur de Brasil ni sobre Uruguay en su conjunto, aunque no se descartan episodios puntuales de lluvias intensas en el litoral oeste, especialmente durante la primera mitad de la semana.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El lunes, la inestabilidad podría extenderse a más regiones del país, sin configurarse —por el momento— un escenario generalizado de tormentas severas.