Este martes 2, a las 18:30, en la Sala de Sesiones del Municipio de Carmelo, los vecinos mantendrán un encuentro con el Jefe de Policía de Colonia. La reunión también contará con la presencia de autoridades locales, el Subprefecto de Carmelo y el director de Tránsito de la Intendencia de Colonia.

El propósito del encuentro es exponer de forma directa la preocupación creciente por los robos y la circulación irregular de motos, una problemática que los residentes consideran una verdadera emergencia ciudadana. La instancia fue solicitada por vecinos que buscan respuestas concretas y coordinación entre las distintas áreas del Estado para afrontar la situación.

La convocatoria apunta a habilitar un espacio de intercambio donde se definan líneas de acción y se escuche de primera mano el planteo de quienes viven día a día el impacto de estos hechos en la ciudad.

