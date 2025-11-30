MINAS. El Coro Municipal de Colonia fue distinguido este sábado con un premio Morosoli en la ceremonia realizada en el Teatro Lavalleja. El reconocimiento, entregado por la Fundación Lolita Rubial desde 1995, destaca el aporte de instituciones y creadores al desarrollo cultural del país.

La delegación coloniense recibió el galardón

El director del conjunto, Fernando Maddalena Balbi, y el coreuta Carlos Torres Bucchiazzo recibieron la estatuilla en nombre del coro. La pieza otorgada incluye la inscripción:

“Morosoli 2025 — Coro Municipal de Colonia — Dirección de Cultura — Intendencia de Colonia — Colonia, Uruguay — Música Coral”.

Una distinción a la trayectoria musical del departamento

El premio en la categoría Música Coral subraya la labor sostenida del coro como referente artístico del departamento. Desde su fundación, el conjunto ha desarrollado una actividad continua en escenarios locales y nacionales, promoviendo la formación vocal y la difusión del repertorio coral.