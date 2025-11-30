Las autoridades de UNI3 Nacional (*) visitaron este jueves la Asociación Civil Moldeando el Futuro, en Carmelo, para respaldar el proceso de conformación de UNI3 Carmelo, una nueva sede de la Universidad de la Tercera Edad que prevé iniciar actividades en 2026 y se convertirá en la número 27 del país.

La delegación, integrada por Nuria Pérez, Anael Alvariza, Elsa Acosta y Francine Talice, mantuvo reuniones con representantes locales para avanzar en la planificación académica, organizativa y territorial de la futura propuesta educativa.

Un paso hacia la expansión de la educación permanente

La instalación de UNI3 en Carmelo constituye un avance relevante para la región, al impulsar políticas orientadas a la educación permanente y al envejecimiento activo. Según destacaron los organizadores, la presencia de la directiva nacional refleja la intención de descentralizar oportunidades educativas para personas mayores, especialmente en zonas del interior donde persisten brechas de acceso a la formación y la cultura.

Reconocimiento a las personas mayores como protagonistas

El proyecto de UNI3 Carmelo busca reforzar la consideración de las personas mayores como sujetos de derecho y portadores de saberes y experiencias que requieren espacios formativos inclusivos y accesibles. La iniciativa apunta a promover su autonomía, su participación social y su integración en la vida comunitaria mediante propuestas académicas y culturales.

Articulación institucional y próximos pasos

Moldeando el Futuro expresó su agradecimiento por la visita de UNI3 Nacional y subrayó la importancia del acompañamiento institucional para la puesta en marcha de la nueva sede. La organización afirmó que continuará trabajando en forma coordinada para garantizar una oferta educativa de calidad que contribuya al desarrollo local y a la ampliación de oportunidades para las personas mayores de Carmelo y su zona de influencia.

(*) Qué es UNI3 Nacional?

UNI3 Nacional se refiere a las Universidades Abiertas para la Educación No Formal de Adultos en Uruguay . Es un movimiento de organizaciones laicas, sin fines de lucro, que ofrece talleres y actividades a adultos, principalmente mayores, para fomentar el aprendizaje continuo, la participación social y la estimulación cognitiva y personal. No requiere ningún requisito de ingreso y está abierta a todas las personas, promoviendo el envejecimiento activo.