En Colonia se llevó a cabo hoy el Encuentro Departamental de Personas con Discapacidad, una instancia organizada por el Ministerio de Desarrollo Social y la Comisión Departamental Honoraria de Discapacidad. La actividad formó parte del inicio del Mes de las Personas con Discapacidad, que se desarrollará durante diciembre, y reunió a participantes y organizaciones vinculadas al área.

Para esta edición, la Comisión Departamental Honoraria anunció que se trabajará con un enfoque renovado, orientado a promover la participación del colectivo y a fortalecer espacios recreativos, culturales y de acceso a derechos. El objetivo es consolidar propuestas que acompañen el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

El Ministerio de Desarrollo Social, como organismo rector de las políticas públicas en la materia, señaló que continúa impulsando acciones en accesibilidad, inclusión laboral y otras áreas necesarias para garantizar el pleno goce de derechos.

Tanto el Mides como la Comisión Departamental Honoraria agradecieron la presencia de todas las personas y organizaciones que hicieron posible el encuentro, reafirmando su compromiso de seguir construyendo una sociedad más inclusiva.