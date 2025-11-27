PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El gobierno municipal de Carmelo, encabezado por el alcalde Luis Pablo Parodi, proyecta una reestructura operativa que incluye el ingreso de nuevos funcionarios y la incorporación de personal por pases en comisión.

Fuentes cercanas a la administración confirmaron que para comenzar a operar en condiciones adecuadas, se estima necesario incorporar al menos catorce trabajadores, entre ellos choferes, placeros y peones. Estas incorporaciones responderían a carencias operativas detectadas durante los primeros meses de gestión.

Además, se indicó que el alcalde solicitó dos pases en comisión. Uno de los cargos estará enfocado en la formulación y seguimiento de proyectos, así como en la coordinación entre distintas áreas municipales y en la sistematización de pedidos vecinales recogidos durante visitas a los barrios.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En paralelo, la administración ya comenzó a aplicar cambios internos vinculados a una nueva dinámica de trabajo. Si bien no se ha oficializado un plan integral, se espera que en los próximos meses se presenten propuestas formales para consolidar la estructura funcional del municipio en el marco del nuevo ciclo de gobierno.