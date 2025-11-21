Una delegación de Carmelo asistió el pasado fin de semana a la 24.ª edición de la Feria Náutica Argentina, desarrollada en Buenos Aires. La participación se concretó en conjunto con la Intendencia de Colonia, la Administración Nacional de Puertos (ANP), la Dirección Nacional de Hidrografía y el Ministerio de Turismo.

El evento, considerado uno de los más importantes del sector en la región, recibió a más de 20.000 visitantes. La presencia institucional tuvo como propósito establecer contactos con representantes de clubes náuticos, recorrer instalaciones como guarderías de embarcaciones y presentar propuestas vinculadas al desarrollo del turismo fluvial.

Fuentes de la organización indicaron que la participación de Carmelo se enmarcó en una agenda orientada a fortalecer la conexión de la ciudad con el corredor del río Uruguay y a fomentar vínculos binacionales en el ámbito turístico.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La delegación mantuvo reuniones con operadores del sector y actores privados. También se realizaron gestiones para futuras acciones conjuntas en materia de promoción e infraestructura.

La Feria Náutica Argentina reúne cada año a fabricantes, distribuidores, profesionales del sector y organismos públicos vinculados a la actividad náutica y al turismo acuático.