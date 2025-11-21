PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En la última sesión del Municipio de Carmelo, los organizadores de la Fiesta de la Uva presentaron un pedido para rever la solicitud del predio destinado al evento. Durante la instancia, el Municipio expresó su apoyo a la realización de la fiesta, aunque mantuvo la decisión de no autorizar el uso de la Pista Marcelo Bianchi.

Ante la posibilidad de que los organizadores no cuenten con otra locación, el Municipio reiteró la propuesta de utilizar el Teatro de Verano y otorgó un plazo de diez días hábiles para confirmar su disponibilidad, con el fin de avanzar en la coordinación correspondiente.

