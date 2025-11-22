El Mides Colonia informó las actividades previstas para los próximos días en diferentes localidades del departamento.

El jueves 27 de noviembre, de 14 a 17 horas, se realizará el Encuentro de Personas con Discapacidad del departamento de Colonia en el Centro Cultural Nacional AFE.

El viernes 28 de noviembre, entre 10 y 13 horas, se desarrollará un taller dirigido a asistentes personales que trabajan con niños y niñas con dependencia en centros educativos. La actividad tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento.

El lunes 1.º de diciembre, de 13 a 15 horas, se llevará adelante una jornada de testeo de VIH en la Oficina del Mides en Juan Lacaze.

Por último, el martes 9 de diciembre, de 10:30 a 12 horas, se realizará el cierre del Programa Socio-laboral ACCESOS en el Centro Cultural Nacional AFE.