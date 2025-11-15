A veces, el verano no empieza cuando lo dice el calendario. Empieza cuando una ciudad se pone en movimiento: bancos pintados, luces reparadas, paradores reabiertos. En Carmelo, el punto de partida no será astronómico ni formal, sino político y simbólico. Este año, la presentación oficial de la temporada turística del departamento de Colonia será en esta ciudad, un gesto que puede parecer anecdótico, pero que no lo es.

El intendente Guillermo Rodríguez lo expresó con claridad: la apuesta es descentralizar, poner el foco más allá de Colonia del Sacramento y de los circuitos tradicionales. Y Carmelo aparece así como el epicentro de un experimento que busca combinar actividad económica, regulación del espacio público y una nueva forma de pensar la convivencia estival.

Una ciudad con memoria de río y de veraneo

Carmelo ha sido, desde hace décadas, un lugar de veraneo para uruguayos y argentinos. Pero también una ciudad que se piensa a sí misma en diálogo con el río, con sus playas, con sus paradores. Esa relación, sin embargo, ha sido compleja. A lo largo de los últimos años, el uso del espacio público costero ha generado roces, controversias, incluso litigios administrativos.

En ese contexto, la confirmación de la adjudicación de los paradores La Isla y Moreno (La Vista) no es simplemente una noticia de gestión. Marca el cierre de un proceso con idas y vueltas, y la apertura de una nueva etapa con reglas diferentes. La adjudicación, que se demoró por cuestiones ambientales, ya está firme. Y con ella llegan contratos que —según el propio intendente— amplían las atribuciones de los concesionarios.

No se trata solo de vender tragos o servicios de restaurante. El nuevo marco permitirá actividades como eventos, celebraciones y propuestas nocturnas, hasta las dos de la mañana. Con una condición clara: respetar la normativa y no afectar la convivencia vecinal.

El Refugio: una pieza que no podía quedar afuera

En el mismo tramo costero, El Refugio de playa, lugar de encuentro habitual de vecinos y visitantes, también será incluido en este nuevo esquema. Para Rodríguez, dejarlo por fuera habría sido una inconsistencia. “No sería justo que tuviera un régimen diferente”, señaló con firmeza el intendente.

La afirmación no es menor. Supone entender que la coherencia normativa es una forma de gobernar, pero también de cuidar el espacio público como bien compartido. En un entorno donde cada actor —público, privado, comunitario— tiene intereses distintos, la armonización de reglas aparece como una estrategia más compleja que la mera administración.

La gestión como ensayo de equilibrios

La experiencia reciente ha demostrado que la gestión del verano es, en realidad, la gestión de los límites: entre el descanso y el ruido, entre el turismo y el entorno, entre la necesidad de atraer inversión y el derecho al uso público. En ese equilibrio se juega buena parte del sentido político de las decisiones.

Por eso no es menor que la Intendencia decida presentar su campaña de temporada en Carmelo. El gesto señala hacia dónde quiere mirar el departamento, pero también deja claro que hay una agenda política que se construye desde el territorio. Rodríguez, en ese sentido, parece querer mostrar que el oeste coloniense no es solo receptor de políticas, sino protagonista de las decisiones.

Lo que se juega este verano

Más allá del éxito o no de las actividades previstas, lo que se está ensayando es un modelo posible de ocupación del espacio costero: más regulado, más articulado entre lo público y lo privado, con mayor responsabilidad compartida.

No es una solución definitiva. Tampoco una promesa de transformación radical. Es, más bien, una forma de empezar a ordenar el tablero. Y en ese tablero, Carmelo tiene un papel relevante: no como excepción, sino como ejemplo.

La temporada de verano será también una temporada de prueba. De cómo se puede —o no— convivir mejor cuando el río llama y la ciudad se abre.