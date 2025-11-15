El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió una advertencia meteorológica de nivel naranja por la formación de tormentas fuertes y, en algunos casos, severas. La alerta entra en vigencia este domingo 16 de noviembre a las 00:00 horas y se actualizará a las 03:00 horas, aunque podría extenderse según la evolución del fenómeno.

Según el informe oficial, existe una probabilidad superior al 75% de que se desarrollen sistemas de tormentas con características severas en varios departamentos del país, principalmente en el suroeste y el litoral oeste.

Posibles impactos

El fenómeno puede incluir:

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Rachas de viento muy fuertes

Precipitaciones abundantes en cortos períodos PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Caída de granizo

Intensa actividad eléctrica

INUMET aclara que estos eventos se manifestarán de forma localizada dentro del área bajo advertencia, y que la situación está en constante monitoreo. En caso de producirse cambios significativos, se emitirá un nuevo comunicado.

Zonas bajo advertencia

Las localidades comprendidas en el nivel naranja son:

Colonia: Todo el departamento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Durazno: Baygorria y Feliciano.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Salto: Albisu, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.

San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, San José de Mayo y Villa María.

Soriano: Todo el departamento.