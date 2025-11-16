PUBLICIDAD PUBLICIDAD

MetSul Meteorología ha emitido una advertencia urgente por la posibilidad de vientos extremadamente fuertes en Uruguay, con ráfagas que podrían alcanzar entre 100 y 130 km/h en zonas puntuales.

Los modelos de alta resolución señalan que el fenómeno afectaría de forma aislada pero intensa a varios departamentos, principalmente entre el amanecer y la mañana de este domingo.

Las regiones bajo mayor amenaza incluyen Colonia, Río Negro, Soriano, Paysandú, Flores, Durazno, Florida, Salto, Artigas y Treinta y Tres, donde se prevé un potencial significativo de daño debido a la fuerza de las ráfagas.

“Se trata de un evento de corta duración pero de gran intensidad, con capacidad para provocar caída de árboles, voladura de techos y afectación al suministro eléctrico”, alertó MetSul en su último informe técnico.