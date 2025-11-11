PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El martes 11 de noviembre, el intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, realizó una recorrida por diversas localidades de la zona este del departamento con el objetivo de supervisar obras en ejecución y mantener reuniones con autoridades locales.

La jornada comenzó en la ciudad de Colonia del Sacramento, donde el jefe comunal visitó a los alcaldes y concejales que participaban en un curso de capacitación organizado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), llevado a cabo en la Casa de la Cultura.

Luego se trasladó al balneario Santa Ana, donde observó el avance de los trabajos de pavimentación y alcantarillado que se desarrollan en el bulevar principal de la zona.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Más tarde, recorrió obras en distintos barrios de la ciudad de Rosario, en compañía de la alcaldesa Daniela Amed. También visitó trabajos en ejecución en la ciudad de Colonia Valdense junto al alcalde Fernando Eguiluz.

La jornada finalizó en Juan Lacaze, donde el intendente Rodríguez recorrió obras acompañado por el alcalde Darío Brugman.