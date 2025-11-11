La Universidad de la República (Udelar) confirmó los locales y circuitos de votación para las elecciones universitarias que se realizarán en la ciudad de Carmelo, donde estudiantes, docentes y egresados elegirán a sus representantes ante los órganos de cogobierno, este 12 de noviembre.
Los comicios se desarrollarán en dos locales: la Casa de la Cultura y el Comité de Jubilados de Carmelo. En ambos casos, los circuitos no cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad.
Casa de la Cultura
En este local funcionará el circuito 9, destinado a:
-
Estudiantes: de todas las facultades.
-
Docentes: de todas las facultades.
-
Egresados: de Agronomía, Arquitectura y Ciencias.
Hay 124 habilitados a votar en este circuito.
Comité de Jubilados de Carmelo
Este local concentrará tres circuitos destinados exclusivamente a egresados de distintas facultades:
-
Circuito 10: para egresados de Artes, Ciencias Económicas, Información y Comunicación, Odontología, Psicología y Veterinaria.
En este caso, 191 es el número total de habilitados a votar.
-
Circuito 11: para egresados de Ciencias Sociales, Derecho, Enfermería, Humanidades, Ingeniería y Química.
Aquí el número de habilitados asciende a 193.
-
Circuito 12: para egresados de Medicina, con 154 habilitados a votar.
662 son las personas registradas en el padrón electoral universitario, en Carmelo, con derecho a voto .
Las elecciones universitarias son parte del sistema de cogobierno de la Udelar, que se basa en la participación de los tres órdenes —estudiantes, docentes y egresados— en la toma de decisiones académicas y de gestión.
