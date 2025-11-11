PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia de nivel amarillo por la posible ocurrencia de tormentas puntualmente fuertes en varios departamentos del país, con una probabilidad superior al 75%.

El fenómeno comenzó este martes 11 de noviembre a las 20:35 horas.

Qué se espera

Según el informe, un frente frío avanza sobre el territorio nacional y genera condiciones propicias para el desarrollo de tormentas, algunas de ellas intensas y localizadas.

En las zonas afectadas podrían registrarse:

Lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo.

Ocasional caída de granizo.

Rachas de viento fuertes.

Intensa actividad eléctrica.

Inumet indicó que el fenómeno se encuentra bajo monitoreo permanente, y no se descartan cambios en el nivel de advertencia en las próximas horas.

Localidades comprendidas

En el departamento de Colonia, la advertencia incluye a:

Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

También se extiende a otras zonas del país:

Paysandú: Casa Blanca.

Río Negro: Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas y Young.

Soriano: todo el departamento.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente evitar permanecer al aire libre durante la tormenta, mantenerse alejados de árboles y cables eléctricos, y asegurar objetos que puedan volarse con el viento.

Se aconseja además mantenerse informado a través de los canales oficiales de Inumet y los servicios de emergencia locales.

Una noche inestable avanza sobre el suroeste del país, y Carmelo, junto a gran parte de Colonia, se prepara para recibir la tormenta con los ojos puestos en el cielo.