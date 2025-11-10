Durante décadas, el Hotel Casino Carmelo fue un emblema de la hotelería regional. Su ubicación estratégica junto al río y su cercanía con el puerto que conectaba con Buenos Aires a través de la empresa fluvial Cacciola lo convirtieron en un punto de encuentro para turistas argentinos, viajeros de negocios e incluso figuras del mundo político y cultural. Pero hoy, como el Hotel Embajador en Montevideo, el edificio permanece cerrado, sin destino claro y con una historia que se diluye entre muros que alguna vez alojaron lujo y movimiento.

De centro turístico a testimonio del declive

El caso del Hotel Embajador —recientemente tapiado en pleno centro de la capital uruguaya— puso sobre la mesa un fenómeno que trasciende lo puntual: el ocaso de un tipo de hotel ligado a una geografía urbana y a un modelo de turismo hoy en retroceso, destaca un reportaje realizado por El País.

En Carmelo, esa misma lógica parece repetirse. El declive del Hotel Casino no puede explicarse solo por una caída en la demanda, sino por un entramado de transformaciones que incluyen el cambio en los hábitos de los viajeros, la reconversión de circuitos turísticos y una falta de políticas públicas que estimulen la renovación del sector.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un flujo que ya no regresa

La suspensión definitiva del servicio de Cacciola —que unía Tigre con Carmelo— marcó un antes y un después para el turismo fluvial, base fundamental del flujo de visitantes que sostenía al hotel. Sin ese canal directo con Argentina, y ante la competencia de otros destinos más consolidados como Colonia, el atractivo de Carmelo comenzó a perder fuerza. Las cifras lo reflejan: según datos del Ministerio de Turismo, el número de turistas que ingresan por el oeste del país ha caído sostenidamente en la última década.

A esto se suman cambios estructurales: la expansión de alojamientos informales mediante plataformas como Airbnb, la falta de inversión en infraestructura náutica, y una ciudad que no ha logrado consolidar una oferta turística integrada. El casino, que durante años fue un motor de actividad —en parte por su exclusividad en la región—, también perdió centralidad con la expansión del juego online y la apertura de salas más modernas en otras zonas del país.

Un modelo en crisis

El fenómeno no es aislado. El centro de Montevideo ha visto cerrar hoteles históricos como el Lafayette, el Balmoral o el Lancaster, que fueron reconvertidos en residencias u oficinas. La reconversión del Hotel Sheraton de Punta Carretas en espacios de cowork por parte de Sinergia es una muestra clara de hacia dónde migran las oportunidades: hacia usos mixtos, más flexibles, menos dependientes del turismo tradicional.

En ese marco, el Hotel Casino Carmelo queda atrapado entre la nostalgia y la incertidumbre. Su infraestructura, pensada para otro tiempo —con grandes salones, restaurante y casino—, se vuelve costosa de mantener en un presente que demanda flexibilidad, sustentabilidad y nuevos formatos de hospitalidad como los “coliving”, los boutique hotels o los servicios integrados con experiencias locales.

La ciudad y su rol: intervención o abandono

“Las ciudades son organismos vivos”, dijo recientemente Ana Loffredo, presidenta del Grupo Centro, al reflexionar sobre la decadencia hotelera en Montevideo. Esa misma lógica puede aplicarse a Carmelo. La falta de estrategias urbanas para acompañar la transformación —y no dejarla librada al mercado— ha contribuido al estancamiento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En lugar de reconvertir estos espacios con políticas claras, beneficios fiscales o articulación público-privada, se los deja caer. El riesgo es doble: se pierde no solo patrimonio arquitectónico, sino también empleos y capacidad de atracción turística.

¿Reconversión o desaparición?

El futuro del Hotel Casino Carmelo depende, en buena parte, de que se entienda su valor más allá de lo económico inmediato. Como apuntan expertos del sector, estos edificios son estructuras valiosas por su ubicación, su infraestructura adaptable y su capacidad para transformarse en soluciones habitacionales, centros culturales o proyectos turísticos innovadores. Pero eso requiere decisión política, planificación y una visión de ciudad que entienda el turismo como parte de un ecosistema más amplio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Hoy, todo lo que brilló en la fachada del hotel es solo un recuerdo. Y, como en el caso del Embajador, lo que está en juego no es solo un negocio: es una forma de entender el desarrollo, la ciudad y el valor de lo construido.