Colonia del Sacramento, 9 de noviembre. En una nueva edición del Desafío ADES, 62 nadadores de distintas partes del país completaron una travesía de 2.100 metros en la bahía de Colonia del Sacramento. La actividad, que tuvo lugar el pasado domingo, consistió en unir la playa Oreja de Negro con la del Club Rowing.

Organizado por el grupo de nadadores «Cruce de la Bahía» y la Base ADES Colonia, el evento tuvo como objetivo apoyar el trabajo de salvamento que realiza esta institución. Los fondos recaudados contribuyen al mantenimiento operativo de sus unidades, fundamentales en una ciudad con el mayor puerto de pasajeros del país, múltiples puertos deportivos y una intensa actividad náutica durante todo el año.

La travesía se desarrolló con normalidad, bajo estrictas medidas de seguridad y con el acompañamiento permanente de embarcaciones de apoyo. Todos los participantes completaron el recorrido sin incidentes.

El evento culminó con un almuerzo de camaradería, entrega de premios y sorteos entre los asistentes. La organización agradeció especialmente el respaldo de los nadadores, la Intendencia de Colonia y los patrocinadores que hicieron posible la edición 2025 del Desafío ADES.