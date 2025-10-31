Montevideo, 31 de octubre de 2025 – El Poder Ejecutivo anunció este jueves la actualización de los precios de los combustibles, que comenzarán a regir a partir del sábado 1.º de noviembre y se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre, cuando se realice una nueva revisión en base a la metodología implementada por el gobierno.

Leves reducciones en nafta y gasoil

Según el comunicado oficial, el precio de la nafta Súper 95 registrará una baja de $ 0,18 por litro, pasando de $ 78,20 a $ 78,02 como precio máximo de venta al público.

Por su parte, el gasoil 50S sufrirá una reducción de $ 0,37, quedando en $ 49,77 por litro, lo que representa una rebaja relevante al ubicarse nuevamente por debajo de los $ 50, cifra simbólica para consumidores y sectores productivos.

El supergás se mantiene sin cambios

En tanto, el precio del supergás (tarifa subsidiada) se mantendrá en $ 88,46 por kilo, lo que significa que una garrafa de 13 kilos tendrá un costo final de $ 1.150 para el público general, sin contemplar el servicio de envío.

Los hogares de menores ingresos —beneficiarios de programas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)— seguirán accediendo a un descuento del 50 %, pagando $ 575 por una garrafa de 13 kilos, como parte del sistema de protección social vigente.

Nueva revisión en diciembre

La fijación de tarifas se enmarca en la política de ajustes bimestrales del precio de los combustibles, alineada con el nuevo sistema de referencia que considera la evolución de los precios internacionales y los costos de importación. La próxima revisión se realizará el 31 de diciembre, según confirmaron fuentes oficiales.