Cuando cae la tarde del 31 de octubre en Carmelo, el aire empieza a cambiar. No es solo el descenso de la temperatura ni la brisa. Hay algo más, algo que se siente. Una especie de electricidad suave, una anticipación compartida.

La Plaza Independencia —habitualmente tranquila, de bancos ocupados por lectores y jubilados que miran sin apuro el mundo— se transforma en epicentro de un fenómeno que no tiene cartel oficial ni programa, pero sí una coreografía espontánea que se repite año tras año.

Nadie la organiza, y sin embargo todos saben qué hacer.

Desde los primeros destellos del atardecer, empiezan a llegar familias, grupos de adolescentes, madres empujando cochecitos adornados con calabazas de papel y niños disfrazados de zombis, vampiros, superhéroes y brujas. Algunos vienen de barrios cercanos, otros cruzan el puente del arroyo para no perderse «Halloween.»

El ritual comienza ahí. La plaza como punto de partida. Luego, sin que nadie lo diga en voz alta, la multitud empieza a caminar. Se dispersa suavemente por el entorno: calles y veredas, comercios que abren sus puertas y ofrecen dulces a las pequeñas manos extendidas.

Una tradición no escrita

Lo notable no es solo la celebración de Halloween en sí, importada de una cultura ajena. Es cómo Carmelo la ha hecho suya, transformando lo global en un acontecimiento íntimo, vecinal, casi doméstico. Sin sponsors, sin escenario, sin pautas.

Aquí, Halloween no es un desfile institucional ni una excusa comercial. Es una suerte de manifestación cultural que ocurre de manera natural, como florecen las acacias o como el silencio de los domingos por la tarde.

Hay algo profundamente poético en la forma en que esta fiesta ha echado raíces sin imponerse. Como si la comunidad misma hubiera decidido, sin consenso ni firma, que esta sería una nueva tradición.

La fiesta de todos

Las historias personales emergen en voz baja, entre los pasos por la vereda y los saludos breves entre vecinos. Una mujer mayor observa desde su puerta con una bandeja de caramelos y dice: «al principio no entendía esta costumbre… ahora espero este día con ganas». Un adolescente, disfrazado de esqueleto, camina junto a su hermana menor. “La acompaño todos los años”, dice, y sonríe como si fuera parte de una promesa tácita.

No hay vallas, ni policías. Solo una multitud caminando con respeto, como si compartieran el secreto de estar asistiendo, juntos, a algo que vale la pena preservar.

Lo que ocurre cada 31 de octubre en Carmelo tiene cosas pequeñas, sí, pero densas de sentido. Una comunidad que se convoca sin llamarse, una fiesta que no se impone pero se celebra, una noche en la que se permite —a grandes y chicos— jugar a ser otros por un rato, sin dejar de ser parte de algo mayor.

La fiesta no termina de golpe. Se va apagando como una vela que se consume lentamente. Poco a poco, los disfraces desaparecen por las esquinas y las luces de las casas se apagan. La plaza queda vacía. El silencio vuelve.

Pero el eco queda. Un rumor en la memoria que, año tras año, devuelve la certeza de que —aunque nadie lo planifique— hay momentos en los que una comunidad elige reunirse. Y lo hace, simplemente, porque puede.