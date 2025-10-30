«Cada uno lleva consigo su espacio privado a todas partes.» Byung – Chul Han

En una decisión que despierta interrogantes sobre el alcance real de la participación ciudadana, la Junta Departamental de Colonia aprobó el pasado 22 de octubre el protocolo de funcionamiento de su nueva Comisión de Descentralización, un órgano destinado a trabajar con los municipios en temas de descentralización y control, así como en asuntos vinculados a la participación ciudadana.

Sin embargo, el documento establece que todas las reuniones con los concejos municipales deberán realizarse en carácter reservado si se desarrollan dentro del marco de una sesión formal. Además, se prohíbe a la comisión divulgar información a la prensa o al público general antes de que la Junta haya tomado conocimiento formal de lo tratado.

“La comisión actúa en calidad de asesora, y es necesario que la Corporación esté previamente informada sobre lo tratado antes de cualquier difusión externa”, establece el texto oficial.

Una participación sin público

Aunque el protocolo menciona entre los cometidos de la comisión la promoción de la participación ciudadana, en la práctica esta participación parece limitarse a la elaboración de informes que pasarán por varios filtros institucionales antes de llegar al conocimiento de la ciudadanía. La información no será accesible directamente por parte de los vecinos ni de los medios hasta que la Junta lo autorice.

Este diseño puede ser cuestionado por cualquier referente en gobernanza democrática, más en quienes advierten sobre el deterioro del vínculo entre representación política e involucramiento ciudadano.

Una democracia representativa sin canales de comunicación efectivos entre electores y representantes termina siendo una representación formal, vacía de contenido real.

En tiempos donde la transparencia es un valor central de la cultura digital, la opacidad institucional no protege: aísla y erosiona la confianza pública.

Centralismo bajo el nombre de descentralización

La comisión podrá sesionar en la sede de la Junta o en los municipios, siempre con previa coordinación institucional. Contará con asistencia administrativa, incluso en modalidad virtual si no se encuentra en la sede central. Pero todas las comunicaciones hacia fuera del organismo —incluida la prensa— dependerán de la validación previa del plenario de la Junta.

“Los integrantes de la comisión no podrán realizar a título personal requerimientos dirigidos al concejo municipal o a sus integrantes”, subraya el protocolo.

Esta restricción en la relación directa entre comisión y municipios refuerza el centralismo institucional dentro de una comisión cuyo objeto formal es promover lo contrario: la descentralización.

Desgaste institucional y desconexión con el electorado

Este tipo de mecanismos alimenta la percepción de que las instituciones políticas funcionan en un registro paralelo al del ciudadano común. En palabras del sociólogo Zygmunt Bauman, en su concepto de modernidad líquida, cuando las estructuras de poder no son permeables al escrutinio ciudadano, pierden legitimidad y sentido de representación.

En la misma línea, el teórico Jürgen Habermas recuerda que la democracia deliberativa necesita de una esfera pública activa, informada y capaz de participar. Lo contrario —la reserva deliberativa como norma— reduce al ciudadano a un rol pasivo y refuerza su alejamiento de la política local.

Un protocolo con consecuencias políticas

Aunque la creación de una comisión de descentralización podría interpretarse como un avance institucional, su regulación actual corre el riesgo de vaciar de contenido democrático la propia noción de descentralización y participación. En un contexto de creciente demanda de transparencia y conexión directa con lo público, la reserva como regla puede convertirse en el síntoma más claro de una crisis de representación.

La Junta de Colonia ha dado un paso institucional significativo. La pregunta es si este paso construye puentes con la ciudadanía o levanta nuevos muros.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN

Colonia, 22 de octubre de 2025.

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA, en sesión de la fecha,

Resuelve:

APROBAR el protocolo de actuación para el funcionamiento de la comisión de Descentralización, el que se transcribe a continuación:

Cometidos

La comisión de Descentralización entenderá en todos los asuntos relacionados con las políticas de descentralización y participación ciudadana, así como en el contralor que compete a la Junta Departamental respecto de los municipios.

Convocatoria

La comisión será convocada por la Secretaría en día y hora a definir. Podrá sesionar en la sede de la Junta Departamental o en alguno de los municipios del departamento. En este último caso, la coordinación deberá realizarse de forma institucional con el concejo municipal correspondiente.

Funcionamiento

La comisión contará con la asistencia de un funcionario administrativo. En caso de que la reunión no se realice en el recinto de la Junta Departamental, dicho funcionario participará a través de una plataforma de videoconferencia.

Se labrará un acta en la que se dejará constancia de los asistentes, los temas tratados y los acuerdos alcanzados.

La comisión podrá requerir toda información que considere pertinente sobre el funcionamiento de los municipios, a efectos de cumplir con sus cometidos por resolución adoptada por mayoría de presentes. Los integrantes de la comisión no podrán realizar a título personal requerimientos dirigidos al concejo municipal o a sus integrantes.

Asimismo, podrá elaborar y presentar informes a la Corporación cuando el tema lo amerite o sea requerido por esta por mayoría simple de presentes, independientemente de aquellos que correspondan al tratamiento de expedientes ingresados para su estudio.

En caso de que la comisión sea recibida por un concejo municipal en el marco de una sesión, esta deberá realizarse como sesión extraordinaria y con carácter reservado, dado que la comisión actúa en calidad de asesora, y es necesario que la Corporación esté previamente informada sobre lo tratado antes de cualquier difusión externa.

La comisión no podrá brindar información a la prensa sobre los resultados de sus estudios o gestiones hasta que la Junta Departamental haya tomado conocimiento de estos.

En los aspectos no contemplados en el presente protocolo, se aplicará lo dispuesto en el Capítulo XIII —De las Comisiones— del Reglamento Interno.

(Firmado) MAGDALENA FUENTES, Primera vicepresidente – CLAUDIA MACIEL RAIMONDO, Secretaria General.